Луганск, 19 июля, 2023, 05:46 — ИА Регнум. ВСУ провалили попытку вернуть утраченные позиции в районе Серебрянского лесничества в ЛНР, понесли потери в живой силе и технике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Министерство обороны Российской Федерации В зоне проведения СВО

По информации начальника пресс-центра группировки «Центр» Александра Савчука, в районе Серебрянского лесничества артиллерия и авиация сорвали две попытки вернуть утраченные позиции 67-й механизированной бригады киевской армии.

Бойцы РФ уничтожили украинскую БМП и нанесли противнику значительные потери в живой силе.

На сватовском и краснолиманском направлениях ударами артиллерии разбили польскую самоходную гаубицу Krab и американскую буксируемую гаубицу М777, поразили два пикапа и ещё одну БМП.

Система «Солнцепек» ударила по опорному пункту ВСУ, а авиация нанесла 12 ракетно-бомбовых ударов.

Как сообщало ИА Регнум, один из последних украинских беспилотников турецкого производства Bayraktar ВС РФ сбили на Кинбурнской косе в Херсонской области.

Украинские СМИ сообщили, что в ночь на 19 июля в Днепропетровской области были слышны звуки взрывов.