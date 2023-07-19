Киев, 19 июля, 2023, 05:27 — ИА Регнум. В Киевской области и столице Украины работает система противовоздушной обороны (ПВО), сообщил 19 июля мэр Киева Виталий Кличко.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

«В Киеве слышны звуки взрывов. Работает ПВО. А также работает сейчас в области», — написал он в своём Telegram-канале.

Других подробностей Кличко не приводит.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 19 июля в Киевской области прогремели взрывы. Воздушная тревога в регионе была объявлена в 02:20 мск.

Серия взрывов произошла в Одессе после полуночи 19 июля. Последняя прогремела без предупредительной воздушной тревоги.

Вечером 18 июля украинские боевики обстреляли телевышку в городе Токмаке Запорожской области. По предварительным данным, из шести ракет система ПВО сбила четыре, две попали в телевышку. В результате обстрела жертв и пострадавших нет.