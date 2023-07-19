Москва, 19 июля, 2023, 05:18 — ИА Регнум. Агент Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Александр Цилык, которого задержали ещё в 2021 году с поличным при оборудовании схронов и переправке в Россию самодельных взрывных устройств, признан виновным. Об этом сообщили ТАСС во 2-м Западном окружном военном суде.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

По информации издания, суд приговорил обвиняемого к 12 годам лишения свободы и штрафу в размере 500 тыс. рублей. Первые три года он проведёт в тюрьме, оставшиеся — в колонии строгого режима.

«Цилык признал вину частично, активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений», — добавили в суде.

Подсудимый ранее дал признательные показания, что был завербован и действовал по указанию начальника сектора — сотрудника оперативной группы оперативного отдела спецрезерва ГУР минобороны Украины подполковника Максима Кириловца.

Как сообщало ИА Регнум, сотрудники ФСБ пресекли разведывательно-диверсионную деятельность украинских спецслужб — были задержаны трое агентов.

Теракт планировалось совершить путём подрыва двух самодельных устройств общей массой 1,5 кг в тротиловом эквиваленте. Для оборудования схронов и переправки в Россию взрывных устройств Цилык нелегально пересёк границу России.

Помимо Цилыка были задержаны Зиновий Коваль, 1974 г. р., и его сын — Игорь Коваль. Они прибыли на территорию России в целях сбора информации и осуществления фото‑ и видеосъемки стратегически важных объектов.