Париж, 19 июля, 2023, 05:12 — ИА Регнум. Ещё в 2001 году предполагалось, что жители западной части Украины развяжут в стране гражданскую войну, сообщило Agence France-Presse со ссылкой на конфиденциальные служебные записки советника по внешнеполитическим вопросам британского правительства Роджера Лиддла.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Из его записок следует, что крах Украины может привести к вмешательству России и гражданской войне, которую начнут западные украинцы. Они будут яростно сопротивляться эрозии с трудом завоеванной независимости Украины, а укрепление демократии и экономики страны позволит противостоять любому возрождению российского империализма, считал эксперт.

В другом документе говорится, что Британия на тот момент не поддерживала возможное вступление Украины в НАТО, Киев не соответствовал критериям. Кроме того, приглашение Украины в Североатлантический альянс могло мотивировать Грузию и Азербайджан на подачу заявок по вступлению в блок.

Ранее ИА Регнум передавало, что в конце мая 2023 года бывший советник Кучмы Олег Соскин заявил о начале скрытой гражданской войны на Украине из-за массовой мобилизации мужского населения. По его словам, мужчинам, которых «заперли в концлагере имени Зеленского, не дают возможности сделать свободный выбор». Соскин уточнил, что такой ситуации способствуют действия президента США Джо Байдена и руководителей Евросоюза.