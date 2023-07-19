Одесса, Украина, 19 июля, 2023, 04:43 — ИА Регнум. В Одессе в ночь на 19 июля прогремела очередная серия взрывов. Об этом сообщил телеканал ТСН.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

В течение ночи взрывы звучали в Одессе несколько раз.

Последняя серия прогремела без предупредительной воздушной тревоги.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 19 июля в результате обстрела ВСУ Кировского района Донецка и Владимировки Волновахского района погибли два человека. По предварительным данным, ранения получили семь человек в Донецке, Макеевке и Старомихайловке, в том числе 17-летний парень.

Ракета ВСУ пробила крышу жилого дома в Куйбышевском районе Донецка и попала в квартиру на девятом этаже. Всего 18 июля боевики выпустили десять ракет из РСЗО по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка.