Москва, 19 июля, 2023, 04:48 — ИА Регнум. Пилотная добыча и переработка урановой руды в Танзании запланирована компанией «Росатом» на период с 2023 по 2025 год. Об этом РИА Новости сообщили в госкорпорации.

Иван Шилов ИА REGNUM Росатом

В Танзании Росатом участвует в проекте «Мкуджу Ривер» с месторождением Ньота. Оно является одним из крупнейших в мире с запасом ресурсов в 152 млн тонн руды, отметили в атомной компании.

«На этапе опытно-промышленной эксплуатации планируется добывать 5 тонн «жёлтого кека» с выходом на проектную мощность в 3 тысячи тонн ежегодно», — добавили в Росатоме.

Пилотный завод намерены достроить и ввести в эксплуатацию в 2023 году. На объекте пока выполнено порядка 85% всех работ.

Как сообщало ИА Регнум, в июне представители госкомпании «Росатом» и дипломаты из Шри-Ланки договорились о строительстве совместной атомной электростанции. Мощность АЭС может составить до 300 мегаватт. Помимо непосредственно строительства, Шри-Ланка также начнёт при помощи Росатома обучение специалистов.

В конце 2022 года в Минэкономразвития РФ одними из перспективных направлений для сотрудничества между Россией и Танзанией назвали сферу добычи полезных ископаемых и геологоразведку, а также туризм, энергетику, информационно-коммуникационные технологии.