Варшава, 19 июля, 2023, 04:26 — ИА Регнум. Угрозы в адрес России могут привести Польшу к прекращению существования, написал обозреватель издания Myśl Polska Евгениуш Зинкевич.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Правительство Матеуша Моравецкого попросило НАТО разместить ядерное оружие в Польше. Играть в русскую рулетку с ядерным оружием на заднем плане — очень тревожное занятие. Потому что это может закончить наше существование трагическим и необратимым образом в самый неожиданный момент», — считает эксперт.

По словам Зинкевича, холопство правящих политиков в интересах американского промышленного и военного комплекса в ущерб существованию всей нации является ужасным и непростительным.

Как сообщало ИА Регнум, 30 июня на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о просьбе Варшавы к НАТО разместить на территории республики ядерное оружие США. Это он объяснил тем, что Россия разместила тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии.

Читатели польского издания Gazeta подвергли критике премьер-министра Матеуша Моравецкого после его обращения к НАТО с просьбой разместить ядерное оружие на территории страны. Поляки испугались ответа России, поэтому считают, что от власти нужно отстранить таких политиков, которые принесут несчастье жителям.