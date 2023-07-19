Херсон, 19 июля, 2023, 04:21 — ИА Регнум. Один из последних украинских беспилотников турецкого производства Bayraktar ВС РФ сбили на Кинбурнской косе в Херсонской области. Об этом РИА Новости 19 июля рассказал замкомандира сводной казачьей бригады «Дон» Добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным Кум.

Maurice Flesier Bayraktar TB2

По словам офицера, на Кинбурнской косе использовались одни из последних беспилотников. Bayraktar именно не ударный, а разведывательный. Он фиксировал перемещение личного состава, мог на дальнем расстоянии видеть передвижения российских бойцов.

«Благодаря соседнему подразделению он был сбит буквально вчера», — сказал Кум.

Как сообщало ИА Регнум, российские военнослужащие вместе с казаками-добровольцами Терского казачьего войска успешно выполняют задачи СВО по защите мирных жителей, пресекают попытки киевских боевиков высадиться на Кинбурнской косе.

Украинские войска не рискуют высаживаться на Кинбурнскую косу в Херсонской области после провальной попытки десантирования в связи с тем, что Днепровско-Бугский лиман в этом месте широкий и находится под контролем российских вооруженных сил.

Россия уничтожила почти весь украинский флот БПЛА Bayraktar TB2 за первый год спецоперации, лишив Украину важного стратегического ударного средства.

В начале августа 2022 года турецкая авиастроительная компания Bayrak сообщила о планах построить на Украине завод для производства и сборки беспилотных летательных аппаратов Bayraktar.