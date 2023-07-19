Токио, 19 июля, 2023, 03:59 — ИА Регнум. Победа на президентских выборах в США в 2024 году Дональда Трампа станет для Украины катастрофой, считает японский журналист Акира Сайто. Об этом говорится в статье для Wedge Infinity.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы в США

Если переизберут Трампа, положение президента Украины Владимира Зеленского окажется под угрозой, отметил репортёр.

Помимо этого, отношения между Трампом и Зеленским не являются очень хорошими, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, экс-глава Белого дома Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах в 2024 году намерен потребовать от Европы возмещения расходов США на восстановление запасов вооружения, поставленного на Украину. При переизбрании Трамп пообещал Пентагону «рекордное финансирование».

Дональд Трамп собрался прекратить конфликт на Украине, сказав Зеленскому: «Хватит!» По словам американского политика, у него были очень хорошие отношения как с украинским, так и с российским лидерами, поэтому Трамп смог бы в течение одного дня завершить конфликт.