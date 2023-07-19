Кейптаун, 19 июля, 2023, 03:38 — ИА Регнум. Предполагаемый арест президента России Владимира Путина на саммите БРИКС по ордеру Международного уголовного суда (МУС) был бы равносилен объявлению войны. Об этом написал президент ЮАР Сирил Рамапоса в документах, представленных в Высокий суд южноафриканской провинции Гаутенг.

Kremlin.ru Лидеры БРИКС

«Было бы безрассудным, неконституционным и незаконным осуществлением полномочий, предоставленных правительству, объявить войну России путём ареста президента Путина», — цитирует News24 письменные показания в суде Рамапоса, которые он дал под присягой по иску оппозиционной партии «Демократический альянс» (ДА).

Президент ЮАР также отметил, что вступление в войну с Россией противоречило бы конституции его страны.

«ЮАР не имеет права объявлять или вести войну с Россией. И не хочет», — заявил Сирил Рамапоса.

Отмечается, что глава ЮАР намеревался изначально не обнародовать свои показания — просил держать их в секрете. Но Высокий суд Гаутенга решил по своему и постановил — информацию следует донести до мирового сообщества. Когда показания были опубликованы, Рамапоса сказал, что не против такого решения суда.

Саммит БРИКС пройдет в августе в Йоханнесбурге в очном формате с участием всех лидеров объединения: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.

Как сообщало ИА Регнум, 17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. Главу государства обвиняют в «совершении военных преступлений на Украине». В пресс-службе суда заявили, что есть основания полагать, что президент России должен нести личную ответственность за «незаконное перемещение населения».

Спустя несколько дней Следственный комитет России возбудил уголовные дела против судей МУС Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы, Серхио Херардо Угальде Годинеса и прокурора инстанции Карима Ахмада Хана.

МУС не входит в официальные структуры ООН и не имеет отношения к Международному суду ООН. Москва не признает МУС и его юрисдикцию. На протяжении многих лет ни международные судейские органы, ни другие члены международного сообщества не обращали внимания на разрушение гражданской инфраструктуры и убийства мирных жителей в Донбассе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что абсурдный ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест президента Владимира Путина «состряпали» в обход всех правил под давлением Запада.