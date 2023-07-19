Украина, 19 июля, 2023, 03:11 — ИА Регнум. В ночь на 19 июля в Киевской области прогремели взрывы, сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«Киевщина — работает ПВО по БПЛА», — говорится в Telegram-канале издания.

Кроме информации о работе систем противовоздушной обороны, других подробностей не приводится.

Воздушная тревога в Киевской области была объявлена в 02:20 мск.

Местные власти не комментируют ситуацию.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине в ночь на 19 июля в городах и областях сработали сирены воздушной тревоги, после чего в некоторых прогремела серия мощных взрывов. Затем появилась информации о повторных громких взрывах в Одессе. Также не менее пяти взрывов слышали в Запорожье, шумно было в Харькове и Днепропетровской области.

В Одессе в ночь на 18 июля сработала система ПВО, прогремела серия взрывов. Глава общественного совета при областной военной администрации Сергей Братчук подтвердил, что в городе повреждены объекты портовой инфраструктуры.