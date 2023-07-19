Киев, 19 июля, 2023, 03:00 — ИА Регнум. Арестованный на Украине наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел обратился к братии из места заключения, назвав все обвинения в свой адрес ложными, сообщил Telegram-канал Lavra Live.

Сергей Корсун ИА REGNUM Украинские черти (УПЦ, Киево-Печерская лавра)

«Услышал в СИЗО на коридоре, что я под особым присмотром: три замка и, по-видимому, ключи у разных людей, контролирует первый человек страны», — написал Павел в письме.

Обращение митрополита Павла датировано 17 июля. По его словам, адвокаты очень способные, но их никто не слушает. Решения судьи давным-давно заготовлены, а прокурор, следователь, судья в своё время судили других исповедников и мучеников веры.

Как сообщало ИА Регнум, на основании решения Соломенского районного суда города Киева архиерея УПЦ, наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла, ранее находившегося под круглосуточным домашним арестом, 14 июля 2023 года взяли под стражу и поместили в тюрьму. Митрополит Павел останется под стражей до 14 августа с возможностью залога в 33 млн гривен (893,5 тысячи долларов).

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова намерена обратиться в Совет по правам человека ООН в связи с арестом на Украине наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 15 июля обратился к религиозным деятелям и представителям международных организаций в связи с преследованием наместника Киево-Печерской лавры. По его словам, заключение под стражу митрополита канонической Украинской православной церкви Павла грозит ему ухудшением состояния здоровья и может привести к его смерти в СИЗО.