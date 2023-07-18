Харьков, Украина, 19 июля, 2023, 02:38 — ИА Регнум. Двадцатилетний украинец в Харькове зарезал своих родственников по совету дьявола. О происшествии рассказала «Телевизионная служба новостей» Украины.

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Суд 18 июля избрал меру пресечения для 20-летнего мужчины, который жестоко зарезал десятилетнюю сестру, 49-летнюю мать и 71-летнего отца матери, информировала ТСН.

Установлено, что убийства подозреваемый совершил 16 июля. Матери он нанёс не менее 13 ножевых ранений, деду и сестре — по шесть.

После этого он заказал такси и, угрожая водителю ножом, угнал автомобиль, насмерть сбил прохожего. Пытаясь скрыться, выбежал из автомобиля. Полиция его поймала в одном из дворов.

Во время суда задержанный сказал, что до убийства «разговаривал с Люцифером, который сам пришёл в его голову, посоветовал изменить жизнь и помочь родным». После чего парень зарезал сестру и деда. Его мать увидела происходящее, и её постигла та же участь.

Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.

Как сообщало ИА Регнум, жительницу города Берёзовского Кемеровской области задержали по подозрению в убийстве четырёх человек. По версии следствия, подозреваемая, находясь в гостях, ранила ножом четырёх человек: женщин 34 и 40 лет и мужчин 40 и 46 лет. Все четверо скончались на месте от полученных ран. В доме также находились подростки, которых женщина заставила удалить следы крови и вынести на улицу телевизор и мобильные телефоны убитых. При этом она угрожала подросткам ножом. Им удалось сбежать.

В Киевской области задержали местного жителя, который пытался убить себя и своих детей из-за ревности к жене, уехавшей за границу.