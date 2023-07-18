Дамаск, 19 июля, 2023, 02:02 — ИА Регнум. Двое сирийских военных получили ранения при израильской атаке на окрестности Дамаска. Об этом сообщили в Минобороны страны.

Navoine.info Дамаск

Как пояснили в военном ведомстве, средства ПВО Сирии сбили большинство ракет израильской армии.

Отмечается, что Израиль совершил ночью 19 июля атаку на окрестности Дамаска, нанеся удары по некоторым объектам.

«В результате агрессии двое военных получили ранения, нанесён некоторый материальный ущерб», — сообщается в заявлении минобороны Сирии.

Как сообщало ИА Регнум, шесть тактических истребителей F-15 и F-16 Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля 2 июля нанесли авиаудары по объектам на сирийской территории.

Израиль регулярно наносит удары по территории Сирии. В феврале после очередной атаки сирийские власти призвали Совет Безопасности ООН осудить Израиль за обстрел Дамаска.

Правительство Сирии указало, что израильские военные бьют по республике, которая ещё не восстановилась после разрушительного землетрясения, задевшего эту арабскую страну и Турцию. Кроме того, Дамаск также обратил внимание на то, что действия Израиля совпали с активизацией деятельности группировки «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на востоке сирийской территории.