Одесса, Украина, 19 июля, 2023, 01:37 — ИА Регнум. На Украине в ночь на 19 июля серия взрывов прогремела в Одессе. Об этом сообщило издание «Суспильне».

Иван Шилов ИА REGNUM Одесса

Взрывы были слышны один за другим в период времени с 01:05 до 01:07, уточнило издание «Общественное».

Украинские СМИ не приводят подробностей инцидентов. Официальных комментариев от властей также нет.

Ранее стало известно о прозвучавших взрывах в Днепропетровской области. Сирены воздушной тревоги взвыли в Киеве, а также на севере и востоке Украины.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 19 июля в результате обстрела ВСУ Кировского района Донецка и Владимировки Волновахского района погибли два человека. Были повреждены здания девяти жилых домов, двух школ и больницы.

18 июля телевышка в городе Токмаке Запорожской области подверглась обстрелу со стороны ВСУ. Из шести ракет системой ПВО были сбиты четыре.