Амстердам, 19 июля, 2023, 01:44 — ИА Регнум. Состояние бывшего победителя Лиги чемпионов, вратаря сборной Нидерландов по футболу Ван дер Сара улучшилось — его из реанимации перевели в общее отделение. Об этом чемпион написал в соцсетях.

(сс) hanspetersmits Нидерланды

52-летний экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» сообщил, что ему предстоит «сделать следующий шаг в своём выздоровлении».

«Рад сообщить, что больше не нахожусь в отделении интенсивной терапии. Тем не менее я всё ещё в больнице. Надеюсь вернуться домой на следующей неделе», — написал Ван дер Сар.

Нидерландский футболист завершил карьеру в мае 2011 года.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июля Ван дер Сар перенёс кровоизлияние в мозг.

В марте 2023 года Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала список 50 лучших вратарей мира с 1987 года. Ван дер Сар занял в этом рейтинге пятое место.

Спортсмен выступал за «Аякс», «Ювентус», «Фулхэм» и «Манчестер Юнайтед». Вместе с нидерландским клубом и МЮ вратарь выиграл Лигу чемпионов, а также по четыре раза становился чемпионом Нидерландов и Англии.