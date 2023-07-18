Днепропетровск, Украина, 19 июля, 2023, 01:15 — ИА Регнум. Украинские СМИ сообщили, что в ночь на 19 июля в Днепропетровской области были слышны звуки взрывов.

Иван Шилов ИА REGNUM Днепропетровск

По информации издания «Страна» местные власти объявили воздушную тервогу. Подробностей и комментариев нет.

Также сигнал тревоги звучал в столице Украины, на севере и востоке страны.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 19 июля в результате обстрела ВСУ Кировского района Донецка и Владимировки Волновахского района погибли два человека. Об этом в своём Telegram-канале сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Ракета ВСУ пробила крышу жилого дома в Куйбышевском районе Донецка и попала в квартиру на девятом этаже. Жильцов в этот момент не было дома.