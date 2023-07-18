Киев, 19 июля, 2023, 00:37 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена в ночь на 19 июля в столице Украины, на севере и востоке страны. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

Сигнал тревоги включили в Киеве и Киевской области, в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской областях. Также воздушная тревога чуть ранее объявлена в подконтрольных киевскому режиму частях Донецкой Народной Республики и Запорожской области.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 19 июля в результате обстрела ВСУ Кировского района Донецка и Владимировки Волновахского района погибли два человека. Об этом в своём Telegram-канале сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Ракета ВСУ пробила крышу жилого дома в Куйбышевском районе Донецка и попала в квартиру на девятом этаже. Жильцов в этот момент не было дома.