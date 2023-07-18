Москва, 19 июля, 2023, 00:26 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш больше интересуется украинской частью стамбульских договоренностей по зерну, удобрениям и продовольствию, при этом «раз за разом» игнорирует диверсии киевского режима, в том числе и последний теракт ВСУ на Крымский мост. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.

Chatham House Антониу Гутерриш

В сообщении ведомства отмечается, что из двух подписанных в Стамбуле в 2022 году договоренностей — черноморская инициатива и меморандум Россия — ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта — генеральный секретарь явное предпочтение отдаёт украинской части.

В дипмиссии также добавили, что в позиции Гутерриша прослеживается, что именно морские перевозки 32 млн тонн украинского зерна в «сытые» страны — спасли мир от голода.

«До российского зернового экспорта, большую часть которого составляет пшеница, которая направляется в страны Азии (60%) и Африки (30%), а также удобрений секретариату ООН, судя по всему, дела нет», — резюмировали в российском МИД.

В ведомстве особое внимание обратили на то, что Гутерриш вопреки всем законам дипломатической переписки обнародовал своё личное послание в адрес президента России Владимира Путина.

В МИД подчеркнули, что генсек ООН при этом закрывает глаза на совершаемые Киевом теракты и диверсии.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июля Гутерриш направил Путину письмо с предложениями по продлению зерновой сделки. В письме Путину он сообщал о договорённости по поводу подключения дочерней структуры «Россельхозбанка» к платежной системе SWIFT. Он также говорил, что до настоящего момента расчёты при экспорте сельхозпродукции из РФ осуществлялись через специально созданную схему с участием американского банка JP Morgan.

Соединённые Штаты проводят водораздел между поставками американского вооружения Киеву и совершаемыми им терактами, президент Украины Владимир Зеленский стал токсичен для Запада, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В ночь на 17 июля Киев совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками. В результате атаки погибли два человека — семейная пара из Белгородской области. Их 14-летняя дочь была госпитализирована.