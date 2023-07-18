Донецк, 19 июля, 2023, 00:06 — ИА Регнум. В ночь на 19 июля в результате обстрела ВСУ Кировского района Донецка и Владимировки Волновахского района погибли два человека. Об этом в своём Telegram-канале сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Цуканов М.В Обстрелянная многоэтажка в Донецке

По предварительным данным ранения получили семь человек в Донецке, в Макеевке и Старомихайловке, в том числе 17-летний парень.

Девять жилых домов в Кировском, Куйбышевском, Киевском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Ясиноватой частично разрушены, кроме того пострадали пять объектов гражданской инфраструктуры, включая две школы и больницу.

По информации Дениса Пушилина, ДНР обстреляли 93 раза, выпущено более 490 боеприпасов из РСЗО, в том числе это ракеты производства Турции, артиллерии калибром 152 и 155 мм.

Как сообщало ИА Регнум, ракета ВСУ пробила крышу жилого дома в Куйбышевском районе Донецка и попала в квартиру на девятом этаже. Жильцов в этот момент не было дома.

Российские войска отразили за сутки 20 атак ВСУ на донецком, южнодонецком, запорожском и краснолиманском направлениях.

За сутки в ходе проведения спецоперации на краснолиманском направлении уничтожено до 100 военнослужащих ВСУ. Кроме того, противник потерял восемь единиц техники. Были пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.