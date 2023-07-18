Вашингтон, 18 июля, 2023, 23:39 — ИА Регнум. Значительной частью западных гарантий безопасности Украины станет её самооборона. Об этом журналистам 18 июля заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Ядром любого соглашения будет способность Украины защищать себя и сдерживать агрессию. Им потребуется для этого боевая мощь. На этом мы и концентрируем внимание», — сказал Остин по итогам очередного заседания созданной Западом многосторонней контактной группы, координирующей поставки ВСУ.

Глава Пентагона добавил, что будет подписано двустороннее соглашение, согласно которому «западным странам придётся заниматься вместе», а не какому-то одному государству.

В своей речи Остин подчеркнул, что США уже взаимодействует с украинскими властями по поводу предполагаемых гарантий безопасности.

«Мы можем ожидать, что государства в перспективе будут заключать двусторонние соглашения с Украиной. И, разумеется, мы поступим таким образом. Эта работа идёт», — добавил министр, отметив, что западные союзники нацелены на укрепление ВСУ на ближайшую перспективу, а также готовы обеспечить Киеву «потенциал самообороны в будущем, сдерживания агрессии в будущем».

Как сообщало ИА Регнум, страны G7 согласовали рамочное соглашение о долгосрочных гарантиях безопасности Украине. Соглашение предусматривает поставки военной техники, в том числе воздушной и морской.

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина имеет право на безопасность, но не за счёт создания угроз для России. Гарантами безопасности Украины в стамбульском договоре 2022 года выступили США, Франция, Китай, Россия, Белоруссия, Турция и Великобритания. Во время встречи с миротворческой делегацией из Африки президент показал этот документ, который, по его словам, Киев «выкинул на свалку истории». Путин подчеркнул, что Москва никогда не отвергала возможность переговоров в отличие от Киева.