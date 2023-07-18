Пентагон: ядром западных гарантий безопасности Украины будет её самооборона
Глава минобороны США: ядром западных гарантий безопасности Украины будет её самооборона
Вашингтон, 18 июля, 2023, 23:39 — ИА Регнум. Значительной частью западных гарантий безопасности Украины станет её самооборона. Об этом журналистам 18 июля заявил министр обороны США Ллойд Остин.
«Ядром любого соглашения будет способность Украины защищать себя и сдерживать агрессию. Им потребуется для этого боевая мощь. На этом мы и концентрируем внимание», — сказал Остин по итогам очередного заседания созданной Западом многосторонней контактной группы, координирующей поставки ВСУ.
Глава Пентагона добавил, что будет подписано двустороннее соглашение, согласно которому «западным странам придётся заниматься вместе», а не какому-то одному государству.
В своей речи Остин подчеркнул, что США уже взаимодействует с украинскими властями по поводу предполагаемых гарантий безопасности.
«Мы можем ожидать, что государства в перспективе будут заключать двусторонние соглашения с Украиной. И, разумеется, мы поступим таким образом. Эта работа идёт», — добавил министр, отметив, что западные союзники нацелены на укрепление ВСУ на ближайшую перспективу, а также готовы обеспечить Киеву «потенциал самообороны в будущем, сдерживания агрессии в будущем».
Как сообщало ИА Регнум, страны G7 согласовали рамочное соглашение о долгосрочных гарантиях безопасности Украине. Соглашение предусматривает поставки военной техники, в том числе воздушной и морской.
Президент России Владимир Путин заявил, что Украина имеет право на безопасность, но не за счёт создания угроз для России. Гарантами безопасности Украины в стамбульском договоре 2022 года выступили США, Франция, Китай, Россия, Белоруссия, Турция и Великобритания. Во время встречи с миротворческой делегацией из Африки президент показал этот документ, который, по его словам, Киев «выкинул на свалку истории». Путин подчеркнул, что Москва никогда не отвергала возможность переговоров в отличие от Киева.