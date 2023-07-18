Донецк, 18 июля, 2023, 23:18 — ИА Регнум. Ракета ВСУ пробила крышу жилого дома в Куйбышевском районе Донецка и попала в квартиру на девятом этаже. Жильцов в этот момент не было дома. Об этом сообщили «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела

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Происшествие случилось вечером 18 июля. Отмечается, что боевики выпустили десять ракет из РСЗО по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка.

Очевидцы рассказали РИА Новости, что упавшая ракета разрушила всю квартиру.

«Прилёт» был такой, не так, как раньше, слышно было», — рассказал зять хозяйки пострадавшей квартиры, которая совсем недавно уехала в Москву.

Как сообщало ИА Регнум, украинские боевики стреляют по домам в Донбассе, несмотря на установленные на них таблички, предупреждающие, что в них дети. Об этом рассказал аргентинский журналист, создатель интернет-канала Data Urgente Себастьян Сальгадо.

В Луганске журналист за несколько недель снял мини-сериал из шести частей под названием «Танго свободы в Луганске» (Tango de libertad en Lugansk). В фильме собраны свидетельства тех, кто видел и пережил трагедию с 2014 года.