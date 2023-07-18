Вашингтон, 18 июля, 2023, 23:11 — ИА Регнум. Экс-глава Белого дома Дональд Трамп намерен потребовать от Европы возмещения расходов США на восстановление запасов вооружения, поставленного на Украину в случае победы на президентских выборах в 2024 году.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Они должны делать это уже сейчас, но президент США Джо Байден слишком слаб, его не уважают», — сказал он в видеообращении.

Трамп утверждает, что США потратили на поддержку Украины почти 200 млрд долларов, Европа лишь малую часть от этой суммы.

По словам бывшего американского президента, коррумпированный, некомпетентный Байден втягивает страну в третью мировую войну. Американской армии не хватает добровольцев, а власти США заявляют о нехватке вооружения.

Трамп также пообещал, что в случае переизбрания на президентских выборах, Пентагон получит «рекордное финансирование».

Как сообщало ИА Регнум, экс-президент США Дональд Трамп собрался прекратить конфликт на Украине, сказав Зеленскому: «Хватит!». По словам Трампа, у него были очень хорошие отношения как с украинским, так и с российским лидерами, поэтому он смог бы в течение одного дня завершить конфликт. Трамп заявил, что предупредил бы Россию о готовности американской стороны предоставить Украине ещё больше помощи в случае неготовности Москвы завершить спецоперацию.