Киев, 18 июля, 2023, 23:01 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский подписал 18 июля закон, который позволит во время военного положения военнослужащим, которые имеют боевой опыт от шести месяцев, получать офицерские звания без специального высшего образования. Документ опубликован на на сайте Верховной рады.

Новым законом предусмотрено, что в период действия военного положения есть возможность принятия на военную службу по контракту лиц офицерского состава с одновременным присвоением первичного воинского звания офицерского состава лицам сержантского и старшинского состава.

Отмечается, что военные, получившие звание офицера по своему боевому опыту, но не имеющие специального образования, должны будут в течение полугода после службы пройти курс военной подготовки.

Также по закону во время военного положения на службу принимаются лица офицерского состава в возрасте от 20 до 40 лет.

Как сообщало ИА Регнум, Госдума России 18 июля приняла в третьем чтении закон о повышении предельного возраста пребывания в запасе солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов на пять лет.

Повышение в России предельного возраста пребывания в запасе — это нормальная и естественная ситуация, так как система вооружённых сил должна качественно трансформироваться. Об этом заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев, комментируя принятие парламентом соответствующего законопроекта.