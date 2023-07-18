США не считают нужным преувеличивать значение трений с РФ в небе над Сирией
Пентагон: США не считают нужным преувеличивать значение трений с Россией в небе над Сирией
Вашингтон, 18 июля, 2023, 22:48 — ИА Регнум. В минобороны США не видят необходимости преувеличивать уровень напряженности, которая в последнее время возникает при взаимодействии с ВВС России в небе над Сирией. Об этом 18 июля заявил журналистам председатель комитета начальников штабов ВС генерал Марк Милли.
Американский военный сказал, что есть «небольшой всплеск напряженности» с Сирией, но не стоит его слишком преувеличивать. В том случае, если Россия будет действовать с враждебными намерениями или поступать небезопасно, непрофессионально, то США с этим справится и защитит себя.
Американские аналитики пытаются разобраться, связан ли рост напряженности при взаимодействии с РФ в Сирии с ситуацией вокруг Украины.
«На данный момент нет ничего, что указывало бы на это», — пояснил Милли.
Как сообщало ИА Регнум, Центральное командование Вооружённых сил США (СЕНТКОМ) заявило, что российские истребители в Сирии якобы совершили небезопасные манёвры по отношению к американским беспилотникам.
Власти США утверждают, что российский лётчик якобы создал опасную ситуацию для членов экипажа американского самолёта МС-12 в небе над Сирией.
Беспилотники MQ-9 Reaper проводили операции против террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а в это время три российских истребителя якобы приблизились к ним.
Командующий СЕНТКОМ генерал-лейтенант Алексус Гринкевич считает, что самолёты будто бы нарушили некие нормы и протоколы, выпустив перед БПЛА парашютные сигнальные ракеты. Он также утверждал, что один из российских пилотов якобы расположил истребитель перед дроном и включил форсажную камеру, затруднив оператору БПЛА управление аппаратом.
Ранее в Минобороны РФ неоднократно подчёркивали, что российские лётчики совершают полёты исключительно в соответствии с международными правилами безопасности полётов.