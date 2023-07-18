Вашингтон, 18 июля, 2023, 22:48 — ИА Регнум. В минобороны США не видят необходимости преувеличивать уровень напряженности, которая в последнее время возникает при взаимодействии с ВВС России в небе над Сирией. Об этом 18 июля заявил журналистам председатель комитета начальников штабов ВС генерал Марк Милли.

(сс) Chairman of the Joint Chiefs of Staff Марк Милли

Американский военный сказал, что есть «небольшой всплеск напряженности» с Сирией, но не стоит его слишком преувеличивать. В том случае, если Россия будет действовать с враждебными намерениями или поступать небезопасно, непрофессионально, то США с этим справится и защитит себя.

Американские аналитики пытаются разобраться, связан ли рост напряженности при взаимодействии с РФ в Сирии с ситуацией вокруг Украины.

«На данный момент нет ничего, что указывало бы на это», — пояснил Милли.

Как сообщало ИА Регнум, Центральное командование Вооружённых сил США (СЕНТКОМ) заявило, что российские истребители в Сирии якобы совершили небезопасные манёвры по отношению к американским беспилотникам.

Власти США утверждают, что российский лётчик якобы создал опасную ситуацию для членов экипажа американского самолёта МС-12 в небе над Сирией.

Беспилотники MQ-9 Reaper проводили операции против террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а в это время три российских истребителя якобы приблизились к ним.

Командующий СЕНТКОМ генерал-лейтенант Алексус Гринкевич считает, что самолёты будто бы нарушили некие нормы и протоколы, выпустив перед БПЛА парашютные сигнальные ракеты. Он также утверждал, что один из российских пилотов якобы расположил истребитель перед дроном и включил форсажную камеру, затруднив оператору БПЛА управление аппаратом.

Ранее в Минобороны РФ неоднократно подчёркивали, что российские лётчики совершают полёты исключительно в соответствии с международными правилами безопасности полётов.