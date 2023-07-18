Москва, 18 июля, 2023, 22:34 — ИА Регнум. МЧС России направило в Турцию два самолёта Бе-200ЧС для тушения лесных пожаров. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дарья Антонова ИА Регнум Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200ЧС

Отмечается, что турецкая сторона обратилась за помощью и по указанию президента РФ Владимира Путина два самолёта-амфибии МЧС вылетели с аэропорта Платов Ростова-на-Дону в города Мугла и Измир Турции для тушения крупных лесных пожаров.

В ведомстве заверили, что авиационная группа спасателей подготовлена к работе в сложных условиях и имеет опыт тушения природных пожаров. Российские авиационно-спасательные технологии, в частности, самолёт-амфибия Бе-200ЧС, признаны одними из самых эффективных в мире в борьбе с огнём.

Как сообщало ИА Регнум, лесной пожар в ночь на 17 июля вспыхнул в турецкой провинции Мерсин, в 40 км от строительной площадки атомной электростанции «Аккую».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает обсудить с Владимиром Путиным вопрос покупки дополнительных самолетов-амфибий для тушения лесных пожаров.