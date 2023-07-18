Токмак, Запорожская область, 18 июля, 2023, 22:29 — ИА Регнум. Телевышка в городе Токмаке Запорожской области подверглась обстрелу со стороны ВСУ, сообщили 18 июля в оперативных службах населённого пункта.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В 19:10 боевики ВСУ произвели обстрел города Токмак. По предварительным данным, из шести ракет система ПВО сбила четыре, две попали в телевышку», — говорится в сообщении.

В результате обстрела жертв и пострадавших нет.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 15 июля российская система противовоздушной обороны сбила украинскую ракету над Токмаком в Запорожской области.

11 июля украинские боевики обстреляли Токмак, применив кассетные боеприпасы. Попадания были зафиксированы в районе птицефабрики и на выезде из города сторону Васильевки.

По словам врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, на всех направлениях запорожского фронта сохраняется напряжённая обстановка.