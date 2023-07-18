Эксперты назвали логичным возвращение Боллоева на пост президента «Балтики»
Москва, 18 июля, 2023, 21:52 — ИА Регнум. Смена руководства российских активов компаний Carlsberg и Danone выглядит логично, государство заинтересовано в том, чтобы во главе столь значимых компаний стояли люди, которым можно доверять, отметил 18 июля опрошенные «Известиями» эксперты.
Как сообщалось ранее, 17 июля на пост президента «Балтики» был назначен Таймураз Боллоев, уже работавший в пивоваренной компании в 1991–2004 годах. Гендиректором «Данон Россия» стал министр сельского хозяйства Чечни Якуб Закриев. Акции российских активов Carlsberg и Danone были переданы Росимуществу 16 июля.
Смена главы компании, которая находится под внешним управлением, — стандартное явление, акциями управляет новый оператор, и он должен быть уверен, что менеджмент ему не противодействует, отметил руководитель налоговой практики Московской коллегии адвокатов «Арбат» Андрей Астафуров.
«Назначение Боллоева в некотором смысле символично, ведь именно он делал первые проекты на этом производстве, выводил компанию на биржу, а затем передавал российский бизнес «Балтики» зарубежной Carlsberg. Поэтому этот управленец способен не только сохранить это производство, но и заняться его развитием», — заявил изданию глава РСПП Александр Шохин.
Под руководством Боллоева «Балтика» была самой успешной компанией отрасли в России, с точки зрения имиджа его возвращение будет большим плюсом, отметил в свою очередь глава Центра исследования федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.
Боллоев уже возглавлял «Балтику» в 1991 году. Тогда был открыт первый завод.
За первые восемь лет под его руководством компания увеличила объемы производства пива в 18 раз, ежегодно выпуская около 500 млн литров. «Балтика» вышла на международный рынок, и российское пиво начали экспортировать во все страны СНГ, а также в Великобританию, Германию, Грецию и Израиль.
В начале 2000 — годов, когда у компании-инвестора Beverages Holding АВ (BBH) сменились владельцы, и активы холдинга между собой поделили Carlsberg Breweries AS и Scottish & Newcastle, по сути, начался процесс присоединения «Балтики» к международной Carlsberg group. Боллоев покинул компанию в 2004 году, занявшись производством одежды. Здесь топ-менеджер также смог показать серьёзные результаты и прогресс. Сейчас его БТК входит в топ крупнейших производителей отрасли.
Как сообщало ИА Регнум ранее, руководители Carlsberg Group заявили о приостановке выпуска в России пива под флагманским брендом и о начале подготовки к продаже своих активов в России ещё в марте 2022 года.