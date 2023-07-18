Москва, 18 июля, 2023, 21:52 — ИА Регнум. Смена руководства российских активов компаний Carlsberg и Danone выглядит логично, государство заинтересовано в том, чтобы во главе столь значимых компаний стояли люди, которым можно доверять, отметил 18 июля опрошенные «Известиями» эксперты.

Кадр из видео с канала: Ossetia News Таймураз Боллоев.

Как сообщалось ранее, 17 июля на пост президента «Балтики» был назначен Таймураз Боллоев, уже работавший в пивоваренной компании в 1991–2004 годах. Гендиректором «Данон Россия» стал министр сельского хозяйства Чечни Якуб Закриев. Акции российских активов Carlsberg и Danone были переданы Росимуществу 16 июля.

Смена главы компании, которая находится под внешним управлением, — стандартное явление, акциями управляет новый оператор, и он должен быть уверен, что менеджмент ему не противодействует, отметил руководитель налоговой практики Московской коллегии адвокатов «Арбат» Андрей Астафуров.

«Назначение Боллоева в некотором смысле символично, ведь именно он делал первые проекты на этом производстве, выводил компанию на биржу, а затем передавал российский бизнес «Балтики» зарубежной Carlsberg. Поэтому этот управленец способен не только сохранить это производство, но и заняться его развитием», — заявил изданию глава РСПП Александр Шохин.

Под руководством Боллоева «Балтика» была самой успешной компанией отрасли в России, с точки зрения имиджа его возвращение будет большим плюсом, отметил в свою очередь глава Центра исследования федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.

Боллоев уже возглавлял «Балтику» в 1991 году. Тогда был открыт первый завод.

За первые восемь лет под его руководством компания увеличила объемы производства пива в 18 раз, ежегодно выпуская около 500 млн литров. «Балтика» вышла на международный рынок, и российское пиво начали экспортировать во все страны СНГ, а также в Великобританию, Германию, Грецию и Израиль.

В начале 2000 — годов, когда у компании-инвестора Beverages Holding АВ (BBH) сменились владельцы, и активы холдинга между собой поделили Carlsberg Breweries AS и Scottish & Newcastle, по сути, начался процесс присоединения «Балтики» к международной Carlsberg group. Боллоев покинул компанию в 2004 году, занявшись производством одежды. Здесь топ-менеджер также смог показать серьёзные результаты и прогресс. Сейчас его БТК входит в топ крупнейших производителей отрасли.

Как сообщало ИА Регнум ранее, руководители Carlsberg Group заявили о приостановке выпуска в России пива под флагманским брендом и о начале подготовки к продаже своих активов в России ещё в марте 2022 года.