Москва, 18 июля, 2023, 21:44 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства Чечни, министр сельского хозяйства республики Якуб Закриев возглавил российскую «дочку» Danone — АО «Данон Россия».

Единая Россия Якуб Закриев

Соответствующие изменения отражены в базе данных СПАРК.

Как передавало ИА Регнум, 16 июня президент России Владимир Путин подписал указ о передаче доли иностранных компаний в российской «дочке» Danone во временное управление Росимущества.

Руководители Danone ранее заявляли о планах продать российские активы немецкой компании Ekosem Agrar AG, являющейся головной структурой компании «Эконива». Сделку хотели провести в Дубае, где сначала должны была появиться «дочка» Danone, которая будет вести продажу 80% российских активов Danone, а остальные 20% останутся под управлением французской компании.

Сделка по продаже российской части Danone оценивается в 360 млн евро, хотя ранее российские активы Danon оценивали в 1 млрд евро.

При этом эксперты отмечали, что Россия может заблокировать сделку, так как она потенциально несёт негативные последствия для отечественного рынка. По закону при участии в процедуре резидентов недружественных стран купля-продажа активов может совершаться только на основании разрешения правительственной комиссии, в которую в том числе входит и Федеральная антимонопольная служба.

Президент России Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума назвал замещение зарубежных компаний российскими заметным событием. Глава государства отметил, что выпуск продукции с уходом владельцев торговых марок не прекратится, а прибыль останется в России. Путин подчеркнул, что власти никогда никого не выгоняли с российского рынка и предлагали компаниям подумать о последствиях.