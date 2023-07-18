Вашингтон, 18 июля, 2023, 21:56 — ИА Регнум. Утверждения о том, что США причастны к атаке на Крымский мост, не соответствуют действительности, сообщил 18 июля на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

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«Это совершенно не соответствует действительности», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, 17 июля посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя теракт на Крымском мосту, заявил, что США снова покрывают Киев в ситуации с терактом на Крымском мосту, демонстрируя таким образом свою причастность к преступлениям.

Дипломат напомнил о новом заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Украина сама решает, как вести боевые действия. Это не в первый раз, когда оправдываются теракты в отношении граждан и объектов на российской территории, так же США дистанцировались и от диверсии украинских нацистов на Крымском мосту в 2022 году, отметил Антонов.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский ранее отметил, что слишком многое в теракте на Крымском мосту указывает на вовлечённость западных спецслужб, в частности британских. После совершённого теракта особо не слышно каких-либо осуждений этого акта со стороны западных финансистов Киева, указал дипломат.