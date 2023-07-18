Санкт-Петербург, 18 июля, 2023, 21:25 — ИА Регнум. Самый крупный на планете айсберг А23а, который сел на мель 30 лет назад, начал активный дрейф вдоль берегов Антарктиды, сообщила 18 июля пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

Nasa Айсберг

«В начале антарктической зимы, спустя более 30 лет после отделения от ледника Антарктиды, он начал активный дрейф со скоростью более 150 км в месяц», — сказано в сообщении.

В настоящее время айсберг движется в море Уэдделла вдоль берегов Антарктиды. Учёные утверждают, что айсберги могут представлять потенциальную опасность для коммерческих и рыболовных судов.

Айсберг А23а — крупнейший в мире. Его площадь составляет около 4,17 тысячи квадратных километров, что более чем в два раза превышает площадь Санкт-Петербурга.

Как уточнили в ААНИИ, будущее айсберга А23а зависит от многих факторов: воздействие течений, выступов подводного рельефа, метеорологических факторов, но в конечном итоге он будет вынесен на «чистую воду», вероятнее всего, уже в 2023 году.

Как передавало ИА Регнум, в марте климатолог Алексей Кокорин сообщал, что от ледника Туэйтса отколется айсберг, но не известно точно, когда это произойдёт. Он подчеркнул, что скопление льда, называемого «ледником Судного дня», тает стремительно. Причина таяния ледника — повышение температуры воды в океане. Ожидается, что, когда он полностью растворится, уровень мирового океана повысится на три метра.