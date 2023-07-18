Москва, 18 июля, 2023, 21:18 — ИА Регнум. Таймураз Боллоев 17 июля был назначен на пост президента «Балтики», подтвердили 18 июля в пресс-службе пивоваренной компании.

Боллоев начал работать в «Балтике» в 1991 году, когда был открыт первый завод компании. Позднее он занимал должности гендиректора и президента компании. «Балтику» он покинул в 2004 году.

В этот период «Балтика» увеличила объём производства в 18 раз, выпуская 500 млн тонн продукции ежегодно и экспортируя его в страны СНГ, ряд стран Европы и других регионов мира. В начале 2000-х у основного инвестора «Балтики» сменились владельцы, активы холдинга поделили Carlsberg Breweries AS и Scottish & Newcastle, начался процесс присоединения «Балтики» к международной группе Carlsberg group.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в марте 2022 года руководители Carlsberg Group заявили о приостановке выпуска в России пива под флагманским брендом и о начале подготовки к продаже своих активов в России. 16 июля 2023 года акции «Балтики» были переданы в управление Росимущества.

Президент России Владимир Путин в июне 2023 года назвал замещение зарубежных компаний российскими заметным событием и подчеркнул, что с уходом владельцев торговых марок выпуск продукции не прекратится, а прибыль останется в России.