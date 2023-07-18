Керчь, Крым, 18 июля, 2023, 20:58 — ИА Регнум. Очередь к Крымскому мосту со стороны Керчи ликвидирована, сообщил 18 июля Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

«В очереди со стороны Тамани находится 831 транспортное средство. Время ожидания более двух часов. Со стороны Керчи затруднений нет», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 17 июля Киев совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками. В результате атаки погибли два человека — семейная пара из Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь была госпитализирована.

Президент России Владимир Путин назвал террористическую атаку на мост жестокой, а с военной точки зрения — бессмысленной. Крымский мост уже давно не используется для военных перевозок, пострадали и погибли ни в чем не повинные гражданские лица, сказал глава государства.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что предварительная стоимость восстановления Крымского моста может составить 1-1,3 млрд рублей.