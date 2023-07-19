Москва, 19 июля, 2023, 14:10 — ИА Регнум. Более 700 тыс. электронных обращений за услугами и сервисами в имущественно-земельной сфере поступило москвичей и предпринимателей в первом полугодии текущего года. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Пресс-служба КЭПиИЗО Владимир Ефимов

«В столице создана и развивается цифровая экосистема взаимодействия города, граждан и бизнеса. В имущественно-земельной сфере москвичам и предпринимателям доступно более 40 электронных продуктов», — пояснил Ефимов. Всего за первые 6 месяцев этого года поступило почти 730 тысяч запросов, из которых более 96% — онлайн, добавил он.

В Москве создана новая система предоставления государственных услуг в традиционном и электронном виде. Так, на портале mos.ru предприниматели могут получить информацию о финансово-лицевых счетах, узнать статус договора с департаментом городского имущества, обратиться за получением земельного участка или дополнительным соглашением к договору аренды городской недвижимости.

В свою очередь, москвичи могут узнать, номер в очереди на улучшение жилищных условий, приватизировать квартиру, заказать справки о правах на недвижимость, а также сменить статус помещения с жилого на нежилое.

«Самым популярным в первом полугодии 2023 года стал сервис сверки финансово-лицевых счетов, которым воспользовались свыше 600 тысяч раз. Самой востребованной государственной услугой оказалось «Предоставление информации и документов о зарегистрированных до 31 января 1998 года правах на объекты жилищного фонда — около 14 тысяч запросов», — добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Онлайн-услуги в имущественной и земельной сфере становятся все более востребованными, заявили в Департаменте информационных технологий, востребованность онлайн-услуг в имущественной и земельной. Например, количество обращений к сервису сверки финансово-лицевых счетов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросло более чем на 10%.

Развитие онлайн-услуг в жилищной сфере осуществляется департаментом городского имущества совместно с департаментом информационных технологий города Москвы и ГКУ «Новые технологии управления».