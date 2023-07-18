Нью-Йорк, США, 18 июля, 2023, 20:45 — ИА Регнум. Запад заинтересован в стравливании россиян и украинцев, заявил 18 июля на заседании ГА ООН первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В чём интересы Запада — понятно. Стравить два братских народа в духе классических колониальных традиций, попытаться максимально ослабить и обескровить Россию с тем, чтобы предотвратить ее возрождение как мировой державы или хотя бы отсрочить рождение нового многополярного мира», — сказал Полянский.

По его словам, Запад также заинтересован в том, чтобы избавиться от старого списанного оружия на Украине, испытать там по возможности новые его образцы, а также выбить деньги у налогоплательщиков на переоснащение собственных армий.

«А заодно и дать своим оружейным компаниям подзаработать — разумеется, не бескорыстно для высших эшелонов власти», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 17 июля Полянский заявил, что Украина превратилась в «частную военную компанию Вашингтона, Лондона и Брюсселя», которые ведут опосредованную войну против России.

Президент России Владимир Путин 13 июля заявил, что поставки Украине новых вооружений будут разжигать конфликт. Американские истребители в случае получения их Украиной будут гореть так же, как и немецкие танки Leopard, сказал глава государства. Он также констатировал, что НАТО всё больше втягивается в украинский конфликт.