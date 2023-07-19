Москва, 19 июля, 2023, 10:12 — ИА Регнум. Московские промышленные предприятия получили более 4 млрд рублей целевых займов с 2017 года. Займы выдаются на льготных условиях в Московском фонде поддержки промышленности и предпринимательства, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Пресс-служба КЭПиИЗО Владимир Ефимов

«С 2017 года по программам целевого кредитования промышленности свыше 30 компаний получили займы более чем на четыре миллиарда рублей. Среди них производители продуктов питания, микроэлектроники, огнеупоров, косметики, нетканых материалов, медоборудования», — отметил Ефимов. Он добавил, что благодаря этой мере поддержки предприятия могут увеличивать объем инвестиций в собственное развитие, а также модернизировать оборудование и инфраструктуру. Кроме того, развитие предприятий обеспечивает создание новых рабочих мест.

Московская промышленность стала одной из движущих сил экономики. Развитие предприятий и поддержка инноваций способствуют созданию современных товаров и технологий, востребованных на самых разных рынках.

Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства предлагает восемь видов целевых займов, среди которых займ на покрытие кассового разрыва, на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, на покупку нового оборудования, программного обеспечения (ПО), компьютерного, серверного или сетевого оборудования, на развитие экспорта и другие.

«Средства по программам целевого кредитования столичной промышленности можно получить по ставке от трех процентов годовых на срок до пяти лет. Сумма займа может достигать 300 миллионов рублей», — отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. В 2023 году такая помощь предоставлена производителю роботизированных комплексов, сварочных электродов, медоборудования, а также косметическому заводу на общую сумму 600 миллионов рублей, отметил он.

С марта прошлого года также доступна программа льготного инвестиционного кредитования промышленности. В апреле этого года город принял решение распространить ее на договоры лизинга оборудования. Программа доступна в том числе для малых и средних промышленные предприятий.

Кроме того, производители, ориентированные на экспорт, могут получить поддержку на цифровой платформе «Мой экспорт». Ресурс дает доступ к консультациям, аналитике, а также помогает продвигать товары на международных торговых площадках. Платформа запущена в рамках федеральной программы «Мой экспорт» национального проекта «Международная кооперация и экспорт».