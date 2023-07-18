Москва, 18 июля, 2023, 20:13 — ИА Регнум. В России стартовал мультиформатный конкурс для студентов «Билет в Арктику», по итогам которого они отправятся в научную экспедицию на Кольский полуостров. Об этом 18 июля сообщили организаторы конкурса.

Пресс-служба конкурса «Билет в Арктику»

Отмечается, что участники экспедиции посетят производственные объекты, проведут опыты для своих исследовательских проектов, познакомятся с учёными и специалистами, работающими в Арктическом регионе.

Ожидается, что в конкурсе примут участие более 300 тысяч студентов. Его цель — популяризация среди молодёжной аудитории знаний о российских научных достижениях в области освоения и изучения Арктики.

«Исследование Арктики — один из семи приоритетов, определённых Стратегией научно-технологического развития страны. Освоение Арктики — удел отважных и самоотверженных людей. Учёные — не исключение. Задача проекта «Билет в Арктику» — привлечь таких молодых людей — будущих исследователей — к изучению Арктики», — сказал замминистра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский.

Он отметил, что проект реализуется в рамках объявленного президентом России Владимиром Путиным десятилетия науки и технологий.

Участники смогут виртуально исследовать интерактивную карту Арктики в специально разработанном мини-приложении и проверить свои знания, выполнив задания.

На карте расположены 33 предмета, символизирующие Русский Север. За каждую находку пользователь получает игровые бонусы, которые можно потратить на призы — стикеры, голоса и подарки. Кроме того, участники пройдут онлайн-тестирование, по результатам которого самые результативные смогут предложить свой арктический проект.

30 авторов лучших проектов представят свои работы на суд экспертного жюри, которое отберёт десять победителей.

«Победители «Билета в Арктику» отправятся в научную экспедицию, где смогут познакомиться с потенциалом Кольского полуострова, с научно-технологическими достижениями, которые там реализованы», — сказал и. о. директора департамента коммуникаций Росатома Андрей Тимонов.

Пресс-служба конкурса «Билет в Арктику»

Он добавил, что в Мурманской области находится Кольская АЭС, порт приписки семи атомоходов, а также первый в мире атомный ледокол-музей «Ленин».

«Арктика — не пустыня, где ничего не происходит, а динамично развивающийся регион, где люди находят работу, строятся огромные промышленные объекты, совершаются научные прорывы. Студенты, которые отправятся в экспедицию, увидят это своими глазами», — отметил эксперт конкурса, ведущий научный сотрудник Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН Александр Осадчиев.

Пресс-служба конкурса «Билет в Арктику»

В конкурсе могут принять участие граждане России в возрасте от 18 до 35 лет, являющиеся студентами колледжей, студентами и аспирантами вузов и иных учебных заведений, сотрудниками научных институтов и организаций. Конкурс реализуется АНО «Чистая Арктика» в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий» при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Как сообщало ИА Регнум, благодаря нацпроекту «Образование» в России проводятся профессиональные конкурсы для школьников, студентов и работающего населения, которые способствуют карьерному росту. Конкурсы организованы по разным направлениям, общая цель — дать максимум возможностей реализовать свой потенциал, воплотить в жизнь бизнес-идеи или общественные инициативы.