Вашингтон, 18 июля, 2023, 20:04 — ИА Регнум. Властям США следовало бы проинформировать общественность о том, как именно расходуются средства, выделяемые Вашингтоном Украине, заявил 18 июля американский бизнесмен Илон Маск.

Иван Шилов ИА REGNUM

Так он прокомментировал на своей странице в Twitter сообщения о том, что в ближайшее время США выделят Украине ещё один пакет военной помощи объёмом 1,3 млрд долларов.

«Было бы хорошо, чтобы общественность имела хоть какое-то представление о том, как расходуются средства», — написал Маск.

Ранее предприниматель раскритиковал решение Вашингтона передать Киеву кассетные боеприпасы. Он напомнил, что прежде власти США неизменно осуждали тех, кто использует этот вид вооружения. Действия Вашингтона Маск назвал лицемерием.

18 июля агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники сообщило о новом готовящемся пакете военной помощи Украине. В него могут войти средства ПВО, системы для противодействия беспилотникам, барражирующие и иные боеприпасы.