Сызрань, Самарская область, 18 июля, 2023, 20:06 — ИА Регнум. В городе Сызрани Самарской области местного жителя заподозрили в истязании семилетнего сына, возбуждено уголовное дело, сообщила 18 июля пресс-служба СУСК по региону в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовное дело

По данным следствия, в 2023 году подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно избивал своего семилетнего сына.

В отношении 42-летнего мужчины возбуждено уголовное дело, его подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 117 УК РФ «Истязание заведомо несовершеннолетнего». Санкции этой статьи предусматривают наказание до трёх лет лишения свободы.

Как передавало ИА Регнум, 26 июня в Екатеринбурге заявили о пропаже шестилетнего ребёнка Далера Бобиева, который ушёл из дома и пропал без вести. В поисках принимали участие полторы тысячи человек. Они опросили более 1800 местных жителей, рассчитывая получить информацию.

Позднее стало известно о задержании 34-летней женщины, Вероники Наумовой, опекуна пропавшего мальчика. Сообщалось, что она воспитывала также троих родных детей и троих приёмных, обращалась с ними жестоко.

Тело ребёнка вскоре нашли в большой сумке в гаражном комплексе в Чкаловском районе города. Криминалисты определили, что смерть наступила несколько месяцев назад. Таким образом, Наумова скрыла факт смерти мальчика. Она не признала свою вину и заявила, что произошёл несчастный случай и ребёнок утонул в ванной.