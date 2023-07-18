Москва, 18 июля, 2023, 19:59 — ИА Регнум. Прокуратура Москвы опубликовала видео столкновения двух автобусов на Московской кольцевой автодороге (МКАД). Кадры выложены в Telegram-канале ведомства.

Прокуратура Москвы Последствие аварии

«По предварительным данным, водитель частного автобуса, в салоне которого были пассажиры, не обеспечил безопасность маневра при съезде на Осташковское шоссе, в результате чего произошло столкновение с другим автобусом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Как ранее сообщало ИА Регнум, авария с двумя автобусами произошла на МКАД, 13 человек пострадали, в том числе беременная женщина. ДТП произошло на 90-м километре внешней стороны московской кольцевой автодороги.