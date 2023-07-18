Кейптаун, 18 июля, 2023, 19:49 — ИА Регнум. Если власти ЮАР арестуют президента России Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда, это будет равносильно объявлению войны России, а значит, будет противоречить должному порядку осуществления полномочий властей страны, заявил 18 июля президент ЮАР Сирил Рамапоса.

Erfan Kouchari Сирил Рамапоса

Рамапоса дал в суде письменные показания по данному вопросу после того, как с иском в суд обратилась оппозиционная партия «Демократический альянс».

«Было бы нарушением нашей конституции рисковать вступить в войну с Россией. У меня есть конституционные обязательства защищать суверенитет, мир и безопасность республики, а также уважать, защищать, поощрять и осуществлять права народа республики на жизнь и безопасность», — цитирует показания Рамапосы местное издание News 24.

Как сообщалось ранее, 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордеры на арест Владимира Путина и уполномоченного по правам ребёнка при президенте России Марии Львовой-Беловой. Их обвинили в «незаконной депортации» детей из регионов, до 2022 года входивших в состав Украины.

Решения МУС являются юридически ничтожными, Россия не признаёт его юрисдикцию, отмечали ранее пресс-секретарь президент Дмитрий Песков и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

ЮАР официально признаёт юрисдикцию Международного уголовного суда. В августе 2023 года в этой стране должен пройти саммит БРИКС. Власти ЮАР пригласили участвовать в нём в том числе и Владимира Путина. Окончательное решение о формате участия России в саммите пока не принято, отмечали ранее в Кремле.