Президент ЮАР заявил, что арест Путина стал бы объявлением войны России
Президент ЮАР Рамапоса заявил, что арест Путина по ордеру МУС стал бы объявлением войны России
Кейптаун, 18 июля, 2023, 19:49 — ИА Регнум. Если власти ЮАР арестуют президента России Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда, это будет равносильно объявлению войны России, а значит, будет противоречить должному порядку осуществления полномочий властей страны, заявил 18 июля президент ЮАР Сирил Рамапоса.
Рамапоса дал в суде письменные показания по данному вопросу после того, как с иском в суд обратилась оппозиционная партия «Демократический альянс».
«Было бы нарушением нашей конституции рисковать вступить в войну с Россией. У меня есть конституционные обязательства защищать суверенитет, мир и безопасность республики, а также уважать, защищать, поощрять и осуществлять права народа республики на жизнь и безопасность», — цитирует показания Рамапосы местное издание News 24.
Как сообщалось ранее, 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордеры на арест Владимира Путина и уполномоченного по правам ребёнка при президенте России Марии Львовой-Беловой. Их обвинили в «незаконной депортации» детей из регионов, до 2022 года входивших в состав Украины.
Решения МУС являются юридически ничтожными, Россия не признаёт его юрисдикцию, отмечали ранее пресс-секретарь президент Дмитрий Песков и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
ЮАР официально признаёт юрисдикцию Международного уголовного суда. В августе 2023 года в этой стране должен пройти саммит БРИКС. Власти ЮАР пригласили участвовать в нём в том числе и Владимира Путина. Окончательное решение о формате участия России в саммите пока не принято, отмечали ранее в Кремле.