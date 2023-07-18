Москва, 18 июля, 2023, 19:45 — ИА Регнум. РФ противостоит крайне серьёзным угрозам, которые повлияют на развитие государства на десятилетия вперед, заявил 18 июля зампред Совета безопасности, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании программной комиссии партии.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Очевидно, что мы противостоим крайне серьёзным угрозам, которые в значительной мере окажут воздействие на развитие нашего государства на десятилетия вперед», — сказал он.

Он также призвал учесть в проекте федерального бюджета на предстоящую трёхлетку потребности всех звеньев оборонно-промышленного комплекса.

Как передавало ИА Регнум, на заседании генерального совета «Единой России» 4 июля Медведев назвал нынешнее время жёстким и призвал членов партии не расслабляться.

Также на заседании бюро высшего совета «Единой России» в январе зампред Совбеза высказал мнение, что мир приблизился к угрозе третьей мировой войны. По его словам, людям необходимо понять, что спецоперация на Украине стала вынужденной мерой, ответом на подготовку агрессии со стороны США.