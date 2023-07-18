Москва, 18 июля, 2023, 19:39 — ИА Регнум. Потребности всех звеньев оборонно-промышленного комплекса должны быть учтены в проекте федерального бюджета на предстоящую трёхлетку. Об этом 18 июля заявил председатель «Единой России», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании программной комиссии партии.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Необходимо будет учитывать нужды всех звеньев военно-промышленного комплекса и потребности Вооружённых сил», — сказал Медведев.

Он отметил, что проект бюджета формируется в исключительно сложной обстановке, и добавил, что в первую очередь бюджет должен быть ориентирован на нужды специальной военной операции.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июля Медведев на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии призвал определиться, какое именно вооружение и в каких объёмах дополнительно будет востребовано в Вооружённых силах РФ. Он добавил, что такой анализ уже идёт, и призвал продолжать эту работу с учётом актуальных угроз.

Также он констатировал, что ситуация с поставками Западом новых вооружений Киеву серьёзная, поэтому России нужно создавать надёжную систему противовоздушной обороны (ПВО), в том числе в зоне спецоперации.