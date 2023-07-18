Москва, 18 июля, 2023, 19:25 — ИА Регнум. В России в 2023 году введут 103–104 млн квадратных метров жилья. Об этом 18 июля заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе выступления в Совете Федерации.

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«Если в первом полугодии сдали 52 млн квадратных метров, у нас гарантированно во втором полугодии будет цифра не меньше. Значит, мы 103–104 млн квадратных метров в этом году будем иметь в наличии», — сказал Хуснуллин.

Он добавил, что основной ввод жилья обычно происходит во втором полугодии.

Как передавало ИА Регнум, Хуснуллин сообщил, что самая большая стройка страны — это восстановление новых регионов России. Там в настоящий момент работают 46 тыс. строителей. Также он отметил, что люди активно начали возвращаться в Мариуполь, сейчас численность населения города достигла 270 тыс. человек.