Москва, 18 июля, 2023, 19:23 — ИА Регнум. Правоохранительные органы в Москве решили проверить гражданку Украины, прибывшую из Харьковской области, на экстремизм после того, как она пригрозила диспетчеру скорой помощи ракетами НАТО.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как стало известно Telegram-каналу Mash, в ночь на 18 июля, накануне своего дня рождения, уроженке Харьковской области стало плохо от количества выпитого спиртного. Она вызвала бригаду скорой помощи и потребовала к себе приоритетного обслуживания, угрожая медицинскому персоналу ракетным ударом.

«Я с Украины, я под защитой Украины и НАТО. И если скорая не приедет, ракетами разнесут всю Россию», — приводит канал её слова.

Работники скорой помощи приехали по вызову и оказали необходимую помощь выпившей украинке. Сразу после инцидента они позвонили сотрудникам правоохранительных органов и рассказали о случившемся.

Как передавало ИА Регнум, в июне украинец, назвавший себя «героем из Мариуполя», избил женщину и её спутника за отказ дать сигарету в Чехии. По словам очевидцев произошедшего, мужчина подошел к сидевшей под деревом женщине и попросил у неё сигарету. После отказа мужчина начал кричать, ругать женщину на украинском языке и пинать ногами.

Сотрудники полиции задержали украинца, который был агрессивен и грубил даже полицейским. При этом он называл себя «героем из Мариуполя» и кричал, что он «ходил по колено в крови». Дебоширу сделали экспресс-тест на содержание алкоголя в крови, который показал, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Украинца задержали и доставили в отделение полиции.