Москва, 19 июля, 2023, 13:46 — ИА Регнум. В Москве продолжаются экскурсии по промышленным предприятиям города в рамках пятого сезона проекта «Открой#Моспром». Мероприятия будут проходить до 28 июля, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Почти 3 тыс. человек стали участниками пятого сезона «Открой#Моспром»

«За первую неделю пятого сезона почти три тысячи человек посетили свыше 20 промышленных предприятий. Для гостей провели более 40 мастер-классов по приготовлению кондитерских изделий, космического хлеба и косметической продукции», — отметил Овчинский. Он добавил, что до конца августа в рамках проекта планируется провести еще 75 экскурсий, на которые смогут записать более 1700 человек.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Почти 3 тыс. человек стали участниками пятого сезона «Открой#Моспром»

Посетители экскурсий побывают на предприятиях ракетно-космической отрасли, познакомятся с историей становления отечественной космонавтики, увидят, как собирается система кондиционирования воздуха для летательных аппаратов, а также базу, где испытывают комплектующие для самолетов и вертолетов.

Кроме того, в программе есть экскурсии на предприятие «Элтеза», где выпускают системы управления движением поездов и обеспечения безопасности железнодорожных перевозок, на завод по производству лазерных установок «Лассард», на производство оптики «Айкрафт», а также в музей кондитерской фабрики «Красный Октябрь» и другие.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Почти 3 тыс. человек стали участниками пятого сезона «Открой#Моспром»

Аудитория проекта «Открой#Моспром» достигает 11,6 миллиона участников. За все время существования проекта было проведено более двух тысяч экскурсий по столичным предприятиям и свыше 500 мастер-классов. «Открой#Моспром» неоднократно получал награды. Так, в этом году проект занял первое место в номинации «Промышленный маршрут» народной премии «Маршрут построен».