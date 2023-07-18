Москва, 18 июля, 2023, 18:56 — ИА Регнум. Власти Великобритании на словах «защищают» детей, а на деле поставляют Киеву снаряды и ракеты, которые этих детей убивают и калечат, заявили 18 июля в МИД России.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Демонстрируя фальшивую «заботу о детях», он [Лондон] с беспримерным цинизмом продолжает поставлять смертоносные системы вооружений киевскому режиму, который потом использует их для обстрелов мирного населения и гражданской инфраструктуры Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, Республики Крым и других регионов России», — отметила в своём комментарии официальный представитель МИД Мария Захарова.

Британские снаряды и ракеты убивают, калечат детей, оставляют их сиротами, что делает Лондон соучастником преступлений киевского режима, за которые ему рано или поздно придётся ответить, добавила Захарова.

Как сообщалось ранее, официальный представитель МИД также назвала новые антироссийские санкции Великобритании проявлением неприкрытого лицемерия, которое стало визитной карточкой внешней политики Лондона. Захарова добавила, что никакие ограничения не помешают достижению Россией достичь всех целей специальной военной операции.

Как сообщалось ранее, 17 июля первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Украина превратилась в «частную военную компанию Вашингтона, Лондона и Брюсселя», которые ведут опосредованную войну против России.

Великобритания ранее передала Украине значительные объёмы вооружений, в том числе крылатые ракеты Storm Shadow, которые ВСУ использовали для обстрелов гражданских объектов, также в Лондоне намерены начать обучение лётчиков ВСУ работе с истребителями F-16.