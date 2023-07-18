Нью-Дели, 18 июля, 2023, 18:56 — ИА Регнум. Министры финансов и управляющие центробанков стран G20 по итогам третьей встречи в рамках председательства Индии не смогли согласовать совместное заявление из-за разногласий по Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как говорится в заявлении по итогам встречи, которое приводит РИА Новости, все министры финансов G20 и управляющие центральными банками согласились с пунктами 1, 4 и пунктами с 6 по 26, а также с приложениями 1 и 2.

Китай счёл встречу неподходящим форумом для обсуждения геополитических вопросов, а Россия отмежевалась от статуса заявления как общего итогового документа из-за ссылок в пунктах 2, 3 и 5, в которых упоминается ситуация на Украине и её влияние на мировую экономику.

Предыдущая встреча глав финансовых ведомств и центробанков стран G20, прошедшая в феврале в Бангалоре, также закончилась без совместного заявления. Итоговый документ был принят без позиции по Украине из-за возражений Китая и России.

Как передавало ИА Регнум, Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит «двадцатки» пройдёт 9–10 сентября 2023 года в Нью-Дели. В Кремле ранее заявляли, что решение об участии президента РФ Владимира Путина будет приниматься дополнительно, но он может посетить эту встречу.