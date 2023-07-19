Москва, 19 июля, 2023, 19:33 — ИА Регнум. ЕС действительно удалось обеспечить заполнение собственных газовых хранилищ темпами выше средних при снижении зависимости от поставок газа из России. Но цена этого — деиндустриализация ведущих европейских экономик, потеря целых отраслей, снижение уровня жизни граждан. Об этом корреспонденту ИА Регнум заявил Вадим Понкратов, директор Института исследований социально-экономических трансформаций и финансовой политики финуниверситета при правительстве РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА), аналитики которого подсчитали, что у ЕС есть шансы ровно пережить новый отопительный сезон без газа из России, если будут выполнены два условия: температура воздуха окажется умеренной, а поставки СПГ не сорвутся. В противном случае европейцем обещают ценовую лихорадку и перебои в снабжении.

По словам Понкратова, заполненные на 100% газовые хранилища ЕС способны обеспечить лишь 35-40 дней потребления газа — это инструмент сглаживания пиков потребления. Так что залог бездефицитного прохождения странами ЕС зимнего сезона — ритмичные поставки газа в соответствии с заключенными контрактами.

«Поэтому ЕС в грядущую зиму должно повезти дважды: ключевые поставщики должны скрупулёзно выполнять принятые обязательства, и зима в Европе должна повторить температурные рекорды зимы 2022/2023, когда, как мы помним, она была аномально мягкой, — сказал Понкратов. — Кстати, наблюдаемая сейчас аномально жаркая погода на южной части европейского континента неизбежно приведёт к существенному росту потребления электроэнергии и, соответственно, увеличению потребления газа для генерации».

При этом он обратил внимание, что на глобальном рынке СПГ нет излишков газа. Чтобы перенаправить существенные объемы газа в ЕС, поставщики должны сократить поставки на другие рынки. А почти 80% рынка СПГ — это азиатские страны.

«Азиатский рынок СПГ является премиальным. Поставки такого газа в любом случае существенно дороже поставок российского газа трубопроводным транспортом. СПГ — глобальный рынок, на котором действуют частные корпорации, так что метановоз пойдёт туда, где за СПГ заплатят больше. Как раз попытка европейцев оттянуть с азиатского рынка СПГ дополнительные объёмы газа и привела к кратному росту его стоимости на европейских хабах во второй половине 2021 года», — пояснил Понкратов.

В свою очередь, Татьяна Скрыль, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова, констатировала, что после вступления в силу санкций в 2022 году зависимость европейской экономики от российского газа серьёзно снизилась. Большую напряжённость будет вызывать дефицит поставок российской нефти.

«Поэтому прогнозы о грядущем кризисе в Европе на фоне ситуации на газовом рынке сегодня мало реализуемы. Во-первых, российский трубопроводный газ поступает в Европу через действующие нити. Во-вторых, объёмы нероссийского СПГ вполне могут удовлетворить нужды Европы, но для этого ей потребуются немалые инвестиции для постройки инфраструктуры хранения и настройки логистики, включая обеспечение транспортным флотом», — считает экономист.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению замглавы Института национальной энергетики Александра Фролова, ЕС предстоит вступить в ценовое противостояние с Азией из-за спроса на СПГ, что поставит под сомнение надёжность поставок этого топлива на европейский континент. Как полагает эксперт, в настоящее время Европа оказалась в максимально энерго-небезопасном состоянии.

Кроме того, ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия в течение 2022 года получила более 20 заявок из различных стран, в первую очередь азиатских, на поставки нефти, нефтепродуктов и СПГ. Он также назвал Азию основным потребителем энергоресурсов в мире на ближайшие 30 лет.