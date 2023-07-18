Москва, 18 июля, 2023, 18:38 — ИА Регнум. Новые антироссийские санкции Британии являются неприкрытым лицемерием, они не повлияют на политику России, в том числе на проведение специальной военной операции. Об этом 18 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Рассматриваем откровенно враждебные действия Лондона в том числе и как новые проявления неприкрытого лицемерия, ставшего визитной карточкой британской внешней политики», — говорится в заявлении.

По словам Захаровой, Лондон, демонстрируя фальшивую «заботу о детях», продолжает с беспримерным цинизмом поставлять Украине смертоносные системы вооружений.

Она отметила, что никакие санкции не помогут Британии повлиять на суверенный курс России. Цели и задачи специальной военной операции будут достигнуты в полном объёме, добавила дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, 17 июля Лондон расширил список антироссийских санкций, внеся в него 14 новых позиций. В стоп-лист попали министр просвещения РФ Сергей Кравцов, глава Министерства культуры Ольга Любимова, губернатор Камчатки Владимир Солодов, председатель правительства Московской области Вячеслав Духин, журналист Антон Красовский и политтехнолог Тимофей Сергейцев.